75 Jahre Sportwagen Wie Porsche zum Träumen einlädt

Mit einem flotten Zug durch eine multimediale Ahnengalerie ist Porsche in sein Jubiläumsjahr gestartet: Seit 75 Jahren stellt der Stuttgarter Autobauer Sportwagen her. Zwei Neu-Vorstellungen gab es am Zuffenhausener Museum obendrein.