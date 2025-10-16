Fischerbacher Gemeinderat: Standortwahl sorgt für Diskussionen

Die Fischerbacher Gemeinderäte und der Bürgermeister waren sich uneins, wo die geplante Hackschnitzelanlage stehen soll. Der Ruf nach mehr Transparenz wurde laut.
Hitzige Diskussionen gab es bei der Sitzung des Gemeinderats in Fischerbach. Thema war die Umstellung der Wärmeversorgung von öffentlichen Gebäuden. Dazu zählen Rathaus, Schule, Feuerwehr, Bauhof, Kindergarten und Brandenkopfhalle. Bürgermeister Thomas Schneider schlug einen Standort für die Heizzentrale vor, der von den Räten infrage gestellt wurde. 2023 fanden zwei Workshops statt, die die konkrete Umstellung von Erdgas zu Hackschnitzeln zum Ziel hatten. Beim zweiten Termin wurde ein Projektdatenblatt erarbeitet, in dem die Eckpunkte festgelegt wurden. Da erst verschiedene Punkte geklärt werden mussten, gab der Bürgermeister zu Beginn bekannt, dass sowohl der Honorarvertrag für Berater Harald Thorwarth als auch die Ausschreibung der Arbeiten von der Tagesordnung genommen wurden. Zudem wurde zum Thema kein Beschluss gefasst, lediglich die Sachlage zur Kenntnis genommen.