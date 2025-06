Fischerbacher Gemeinderat: Kosten liegen aktuell bei fünf Millionen

1 Ein Bild zum Sachstand der Rathaus-Sanierung verschaffte sich Fischerbachs Gemeinderat vor der aktuellen Sitzung. Foto: Aberle Die Sanierung des Fischerbacher Rathauses macht allmählich Fortschritte. Das historische Geländer bereitet nach wie vor Kopfzerbrechen.







Zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats stand die Besichtigung der Rathaus-Baustelle an. Die Räte und einige Besucher machten sich ein Bild davon, was sich in letzter Zeit getan hat. Während im unteren Bereich bereits Wände verputzt sind und der Aufzug montiert ist, zeigte sich das Erdgeschoss noch voll im Rohbau. Bauleiter Martin Buchholz erläuterte, dass erst ein Grundputz und dann Fertigputz auf die Wände komme, Tapeten seien nicht vorgesehen. Unmengen an Leitungen verschiedenster Art ragen aus Wänden und Decken, im Kellerbereich bündeln sich alle Installationen.