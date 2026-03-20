Fischerbacher Gemeinderat: Darum stieß der Bauturbo auf Skepsis

Das „Bauturbo-Gesetz“ stand auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Dieses neue Instrument wurde geschaffen, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Ende Oktober 2025 trat das Gesetz in Kraft, es gilt erst einmal fünf Jahre.In der Sitzung war Kerstin Stern, Stadtplanerin bei Kappis Ingenieure aus Lahr, zu Gast. In einem Vortrag stellte sie die Änderungen vor. In bestimmten Konstellationen können Bauvorhaben demnach nun zugelassen werden, ohne den Bebauungsplan ändern zu müssen, was sehr langwierig ist. Es gebe zwar neue Entscheidungsspielräume, Umwelt- Natur- und Artenschutz müssen aber nach wie vor beachtet werden, ebenso der Nachbarschutz. Trotz aller Vereinfachung und Verkürzung auf drei Monate müsse das Verfahren rechtssicher ablaufen, so die Forderung.

Forderung nach rechtssicherem Verfahren Die erweiterten Abweichungsregeln für den Innenbereich erlauben Ausnahmen und Befreiungen. Dies gelte vor allem für Innenverdichtung und die Aktivierung bestehender Potenziale. Auch Nichtwohngebäude zur Wohnraumbeschaffung nutzbar zu machen, zweite Baureihe oder Anbauten könnten so deutlich schneller realisiert werden. Der Bauturbo gelte aber nur für die Schaffung von Wohnraum. In größeren Quartieren komme eventuell die Infrastruktur mit Supermarkt oder Kindergarten dazu, was für Fischerbach nicht infrage käme. Der Außenbereich, in dem der Bauturbo angewendet werden könne, umfasse nur den Randbereich von Gemeinden mit höchstens 100 Metern Abstand, gab sie weiter bekannt. „Auf der grünen Wiese gilt der Bauturbo nicht.“ Dort gelte nach wie vor die Umweltprüfung, was in drei Monaten nicht über die Bühne gehen könne. Mit dem Bauturbo erhalte die Verwaltung mehr Ver antwortung und Flexibilität, so Kerstin Stern. Allerdings sei immer eine Einzelfall-Prüfung erforderlich, mit Blick auf die Auswirkungen im Umfeld. Schnell sei ein Präzedenzfall geschaffen oder ein Gebietscharakter verändert, wenn zu viele Änderungen erlaubt würden.

Stadtplanerin empfiehlt, Leitlinien zu entwickeln

Die Stadtplanerin hat deshalb der Verwaltung und dem Gemeinderat empfohlen, Leitlinien zu entwickeln: Wo ist der Bauturbo vorstellbar und wo nicht? Welche ortsspezifischen Kriterien sollen gelten?

Wie sehen die Konsequenzen aus? „Das Große und Ganze darf man nicht aus den Augen verlieren“, sagte sie. Auch die Transparenz den Bürgern gegenüber sei wichtig, auf die Gleichstellungsbehandlung komme es hier ganz besonders an. Unklare Kriterien würden zu Rechtsunsicherheiten und mangelnder Akzeptanz führen. Die untere Baurechtsbehörde prüfe aber nach wie vor alle Anträge. Stern gab zu, dass es noch viele offene Fragen gebe. „In der praktischen Umsetzung schwimmen auch die Ämter noch“. Letztendlich verschiebe sich die Verantwortlichkeit.

Resümée Bürgermeister

Bürgermeister Thomas Schneider resümierte, dass es mit dem Vortrag nicht nur Antworten gab, sondern auch neue Fragen aufgeworfen wurden. „Der große Wurf ist es nicht“,sagte er.