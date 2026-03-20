Fischerbacher Gemeinderat: Darum stieß der Bauturbo auf Skepsis

Einzelheiten zur neuen Gesetzgebung stellte Kerstin Stern, Stadtplanerin bei Kappis Ingenieure aus Lahr, dem Fischerbacher Gemeinderat vor.
Das „Bauturbo-Gesetz“ stand auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Dieses neue Instrument wurde geschaffen, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Ende Oktober 2025 trat das Gesetz in Kraft, es gilt erst einmal fünf Jahre.In der Sitzung war Kerstin Stern, Stadtplanerin bei Kappis Ingenieure aus Lahr, zu Gast. In einem Vortrag stellte sie die Änderungen vor. In bestimmten Konstellationen können Bauvorhaben demnach nun zugelassen werden, ohne den Bebauungsplan ändern zu müssen, was sehr langwierig ist. Es gebe zwar neue Entscheidungsspielräume, Umwelt- Natur- und Artenschutz müssen aber nach wie vor beachtet werden, ebenso der Nachbarschutz. Trotz aller Vereinfachung und Verkürzung auf drei Monate müsse das Verfahren rechtssicher ablaufen, so die Forderung.