Fischerbacher Frühjahrsempfang: Bürgermeister zieht positive Bilanz

Beim Fischerbacher Frühjahrsempfang informierte Thomas Schneider über den aktuellen Stand der Rathaussanierung, eines Wohnprojekts sowie den Breitbandausbau
Bürgermeister Thomas Schneider hatte am Sonntag zum Frühjahrsempfang geladen. Feierlich begleitet wurde der gut besuchte Empfang von einem Ensemble der Musik- und Trachtenkapelle, das eingangs die EuropaHymne spielte. In seinem Rückblick schaute der Bürgermeister auf die Sanierung des Rathauses – „ein Wahnsinnsprojekt der Gemeinde“. Im April werde das Gerüst abgebaut, der Außenputz sei nahezu fertig. Die Fertigstellung sei noch offen. Er rechne damit, das Gebäude im Herbst beziehen zu können, sagte Schneider.