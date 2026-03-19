Fischerbacher Frühjahrsempfang: Bürgermeister zieht positive Bilanz

Bürgermeister Thomas Schneider hatte am Sonntag zum Frühjahrsempfang geladen. Feierlich begleitet wurde der gut besuchte Empfang von einem Ensemble der Musik- und Trachtenkapelle, das eingangs die EuropaHymne spielte. In seinem Rückblick schaute der Bürgermeister auf die Sanierung des Rathauses – „ein Wahnsinnsprojekt der Gemeinde“. Im April werde das Gerüst abgebaut, der Außenputz sei nahezu fertig. Die Fertigstellung sei noch offen. Er rechne damit, das Gebäude im Herbst beziehen zu können, sagte Schneider.

Künftig sollen öffentliche Gebäude in der Ortsmitte mit Holzhackschnitzeln beheizt werden. Zum Standort der Heizungsanlage gebe es fast täglich neue Aspekte. Erforderliche private Tauschflächen habe man inzwischen gefunden. Das Gelände unterhalb des Bauhofs könnte auch den Vereinen Raum bieten.

Fortschritte beim Breitbandausbau verkündet

Bereits 2008 sei eine Spende von Fritz Ullmann über 50 000 Euro für diesen Zweck übergeben worden, erinnerte Schneider. Das nächste Bauwerk sei die neue Anbindung nach Haslach. „Am 11. Juni wird das Band durchgeschnitten“, freute er sich. „Bei der Breitbandversorgung sind wir schon weit gekommen“, führte der Rathauschef weiter aus. Der Ausbau im Ort sei fertiggestellt. Das Netz im Bereich Martinshof, Eschau, Kinzigstraße, Vordertal und Turm soll im April von Vodafone aktiviert werden.

Im Bereich Bergeckhöfe, Mitteltal, Hintertal, Waldstein und einem Teil des Vordertals sei die Breitband Ortenau in den Endzügen der Planungsphase. Für das Wohnprojekt „Länger leben in Fischerbach“ werde es demnächst den ersten Spatenstich geben. Auch das Bürgerkontaktbüro werde dort einziehen. Das Rufauto habe sich etabliert, allerdings werde sich der Landkreis nur noch bis 22 Uhr und nicht mehr bis Mitternacht an den Kosten beteiligen. Trotzdem gelte die Unterstützung von 6 bis 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche.

„Ich bin beeindruckt, was ihr auf die Beine stellt“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner.

Fischerbach könnte bald nicht mehr zum Wahlkreis Lahr/Emmendingen zählen

Fischerbach schaue mutig in die Zukunft, was die 1,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes noch unterstützen würden. Fechner verwies auch auf die Neuordnung der Bundestagswahlkreise. Es sei gut möglich, dass Fischerbach bald nicht mehr zum Wahlkreis Lahr/Emmendingen, sondern zum Wahlkreis Schwarzwald-Baar gehöre.

Emotionaler Höhepunkt

Ein emotionaler Höhepunkt des Empfangs war die Verabschiedung von Walburga und Meinrad Volk, die fast 20 Jahre das Lädele geführt haben. Am Schmutzigen Donnerstag war der Laden letztmals offen, bevor er Mitte April durch Edeka Lehmann wieder geöffnet wird. „Ihr wart immer zur Stelle und habt alles möglich gemacht, was möglich war“, dankte Schneider. Jenny Braig (Waldsteinhexen) dankte stellvertretend: „Ihr habt das Lädele zu einem besonderen Ort gemacht.“ Die Vertreter der Fischerbacher Vereine überreichten den Beiden jeweils eine Aufmerksamkeit.