Fischerbacher Fimer gewinnen Preis: So gelang es ein Orchester im Regen zu filmen

Die Filmfirma „Rectec“ aus Fischerbach ist mit „Raindance Alive“ für die Cannes Corporate Media und TV Awards nominiert.
„Könnt ihr einen Film drehen, in dem ein Orchester im Regen spielt?“ Eine einfache Frage, die Manuel Vegas und Marco Schmid von der Fischerbacher Firma Rectec mit einem einfach „Ja“ beantworteten – Anfang 2024 schon ahnend, dass die Umsetzung alles andere als einfach werden würde. Ihre Mühe wurde jedoch belohnt, und zwar mit einer Nominierung bei den Cannes Corporate Media und TV Awards. Sie zählt weltweit zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Wirtschafts- und Werbefilm.