Fischerbacher Bürgermeisterwahl: Das ist der zweite Bewerber

1 Marvin Blechschmidt hat sich als Bürgermeister beworben. Foto: privat

Marvin Blechschmidt aus Leimen hat sich für das Bürgermeisteramt beworben. Er ist damit der zweite Kandidat.









Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist steht fest: Die Fischerbacher werden bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13. Oktober, eine echte Wahl haben. Mit Marvin Blechschmidt aus Leimen hat zusätzlich zu Amtsinhaber Thomas Schneider ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Am Donnerstagabend hat er seine Bewerbung in den Briefkasten des Übergangsrathauses im „Ochsen“ eingeworfen.