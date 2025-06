Fischerbacher besuchen Baustelle: Neue Holzverbund-Brücke ist markant

1 Rund 30 interessierte Bürger nahmen an der Informationsveranstaltung zur neuen Kreisstraße teil. Foto: Aberle Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurde am Montagnachmittag das Thema neue Kreisstraße in den Mittelpunkt gerückt.







Etwa 30 Interessierte wollten sich diese Einblicke nicht nehmen lassen, denn am späten Montagnachmittag hatte Bürgermeister Thomas Schneider zu einer Informationsveranstaltung an die Baustelle der neuen Kreisstraße eingeladen. Besonders die außergewöhnliche Brücke in Holzverbund-Bauweise stand im Mittelpunkt. Die Bürger, meist aus Fischerbach und einige aus Haslach, wurden nicht enttäuscht, denn es gab interessante Einblicke in eine ganz besondere Baustelle. Kreisrat Joachim Prinzbach aus Haslach schaute noch einmal zurück auf die ersten Planungen im Kreistag: Ursprünglich sei eine Stahlbeton-Brücke geplant gewesen. Bürgermeister Thomas Schneider habe die Idee einer Holzverbund-Brücke ins Gespräch gebracht, womit er bei Prinzbach offene Türen eingetreten habe. Er habe Mehrheiten im Gremium gesucht und die Abstimmung im Kreistag sei fast einstimmig dafür gewesen. „Das hat mich mega gefreut“, erinnert sich Prinzbach gerne an diesen Augenblick zurück. Baubeginn war Mitte Juli vergangenen Jahres.