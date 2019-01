Fischerbach Was bewegt die Menschen in Fischerbach ?

Fischerbach. Auch im neuen Jahr lädt der Schwarzwälder Bote seine Leser wieder regelmäßig zum Austausch mit der Redaktion ein. Morgen, Donnerstag, machen wir Station in Fischerbach. Im vergangenen Jahr startete die Reihe, um mit Lesern des Lokalteils persönlich in Kontakt zu kommen. "Schwabo lädt ein" nennt sich das Format, das 2018 in knapp einem Dutzend Orten des Verbreitungsgebiets zum Lesertreff vorbeischaute. Mit großem Erfolg: Überall schauten Interessierte vorbei und diskutierten mit der Redaktion aktuelle Themen aus ihren Orten.