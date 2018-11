Fischerbach Tempo wird auf 50 Stundenkilometer reduziert

Die infolge mehrerer widriger Umstände bislang nicht durchgeführte Felssicherungsmaßnahme oberhalb der Ellmattenstraße und der Umstand, dass die geplante "Einhausung" mit einem Sicherungsnetz "nur" für 70 Jahre Bestand habe, hatte Bürgermeister Thomas Schneider über den Sommer dazu veranlasst, die beauftragte Firma noch einmal die Alternative "Abtragen des Felsens durchrechnen" zu lassen. Mit 500 bis 1000 Kubikmetern abzutragendem Fels – zusätzlich zum sichtbaren Block müsste eine ganze Felsrippe entfernt werden – kämen Kosten im sechsstelligen Bereich auf die Gemeinde zu und die Firma könne nicht garantieren, dass die unterhalb liegende Wohnbebauung nicht in Mitleidenschaft gezogen werde. Damit ist die ursprüngliche Variante, die "Einhausung mit einem Sicherheitsnetz", praktikabler und weitaus kostengünstiger und wird, so es die Auftragslage und die Witterung zulässt, in den nächsten Monaten angegangen.

Neben dieser Felsschau hat in der Gemeinde auch eine Verkehrsschau stattgefunden, die im Mitteltal zu einigen Änderungen führen wird. Die Experten der Verkehrsbehörde konnten die Annahme einiger Bürger bestätigen, dass dort manche Autofahrer tatsächlich mit den außerorts erlaubten 100 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. Zukünftig wird dort Tempo 50 gelten.

Im Rahmen der Beschilderung wird auch die knifflige Vorfahrtssituation neu geregelt, indem die Hintertalstraße als vorrangig ausgewiesen wird.