Raumschaft Haslach (red/lmk). Die Sternsinger-Aktion in der Seelsorgeeinheit Haslach ist erfolgreich verlaufen. In einer Mitteilung danken die Verantwortlichen nun den Beteiligten und Spendern. Demnach haben die Sternsinger für benachteiligte Kinder in Peru und aller Welt 28 218,47 Euro gesammelt, die an das Kindermissionswerk in Aachen überwiesen werden: Aus Fischerbach 5198,50 Euro, Hofstetten 4999,12 Euro, Mühlenbach 5449,31 Euro, Steinach 6012,94 Euro, Welschensteinach 3008,60 Euro, Bollenbach 2290 Euro und Schnellingen 1260 Euro.