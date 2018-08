Fischerbach "Schäden sind nicht abzuschätzen"

Vorsorgen: Landwirt Eckhard Schmieder vom Prinzbachhof in Fischerbach hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. "Aber ich habe noch zur richtigen Zeit vorgesorgt", sagt er zuversichtlich. Schon vor Wochen habe er Heu hinzugekauft, zu noch "einigermaßen fairen Preisen", wie er sagt. Jetzt sehe das bereits anders aus. Seit Mitte Juli füttere er bereits Winterfutter. Ein weiteres Problem: Die Quellen auf den Weiden sind versiegt. "Nur eine Quelle führt noch Wasser", sagt er. Das Jungvieh habe er bereits von der Weide holen müssen. Sie werden im Stall versorgt. Er hoffe, nur wenige Tiere vor der üblichen Zeit verkaufen zu müssen.

Sorge um mehrjährige Kulturen: Natürlich mache er sich angesichts der Dürre große Sorgen, so Schmieder, aber das Augenmerk liege vor allem bei den mehrjährigen Kulturen, wie etwa den Obstbäumen und dem Wald. Letzterer sei durch den Borkenkäfer zusätzlich gefährdet. "Die Schäden sind noch gar nicht abzuschätzen", sagt er.

Dem pflichtet auch Müller bei. "Der Wald ist sehr gestresst", erklärt er. Die Bäume würden ein sehr dünnes Nadelbild zeigen. Fichten bräuchten als Flachwurzler etwa zwei bis drei Jahre, um sich wieder zu erholen. Normalerweise schützen sich Bäume selbst vor dem Befall. Aber um resistent gegen den Schädling zu sein, fehlt ihnen das Wasser. Der Supergau: Was jetzt helfe, sei ein ausgiebiger Landregen. "Wenn es jetzt regnet und wir einen feuchten Herbst bekommen, hat der noch stehende Mais vielleicht noch eine Chance", schätzt Müller. Und auch die Wiesen und Acker würden sich rasch wieder erholen, erklärt er. Dann könnten die Bauern auf einen weiteren Schnitt hoffen. "Der Supergau wäre, wenn wir ohne Regen in den Winter gehen", sagt er. Für dieses Jahr wäre das katastrophal – aber auch für das kommende. "Dann haben wir keine leistungsfähigen Wiesen, die liefern, was wir brauchen."

Herausforderung für Familien: Die Trockenperiode sei auch für die Familien eine Herausforderung, so Schmieder. Denn sie bedeute einen erheblichen Mehraufwand. "Wir müssen öfter nach den Tieren schauen, damit es ihnen gutgeht", erklärt er. Zusätzlich sei er zweimal die Woche im Wald, um die vom Borkenkäfer befallenen Bäume wegzuschneiden. Hinzu komme momentan die Apfelernte – auch früher als sonst. Selbst die ganz späten Sorten, die erst Ende Oktober gepflückt werden, seien schon notreif. "Bei soviel Sonne hätte ich mir eine bessere Ernte erhofft", sagt Schmieder. Aber auch den Obstbäumen fehle es an Wasser. Er sei dankbar, dass die Familie zusammenhalte. "Das ist in solchen Zeiten auf den Betrieben wichtig", betont er.

Die Diskussion um staatliche Hilfen sehen beide Landwirte ähnlich: Die bürokratischen Hürden seien extrem hoch – so hoch, dass sich für viele Betriebe der Aufwand nicht lohne. Was es brauche, sei ein gutes Risikomanagement, sagt Müller. Derweil helfen sich einige Betriebe untereinander aus. "Wer etwas übrig hat, bietet es an, aber alles im wirtschaftlichen Rahmen", so Müller.