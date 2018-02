Fischerbach (kty). Gute Laune und ausgelassene Party-Stimmung herrschten am Donnerstagabend beim FC-Hexenball der Waldsteinhexen in Fischerbach. Die Brandenkopfhalle füllte sich zwar erst nur zögerlich mit Besuchern, aber spätestens, als die Waldsteinhexen den Abend traditionell mit ihrer Hexenmusik eröffneten, strömten immer mehr Narren in die Halle, um einen schönen Abend zu erleben. Mit dabei waren auch die Grottenwald-Dämonen aus Bleibach, die Rabenhexen aus Mühlenbach, die Ruhmattenschimmel aus Bollenbach, die Guggenmusik Aldingen und natürlich die Giftzwerge aus Fischerbach. Für ausgelassene Stimmung in der Halle sorgten unter anderem die Radler-Mädels des RSV und die Tanzgruppe "Delicious" mit ihren Auftritten und Tänzen. Im Party-Zelt legte zudem ein DJ auf und in der Halle füllte sich die Tanzfläche vor der Bühne zur Live-Musik von Felix und Steffi.