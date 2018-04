Fischerbach "Premium-Baugebiet" für Fischerbach

Fischerbach. Planer Thomas Kernle stellte dem Gremium die umfangreichen Rahmenbedingungen, das städtebauliche Konzept und den Vorentwurf des Bebauungsplanes vor. "Zwischen der Hauptstraße, dem Kirchweg und dem Katzengraben wird das Wohngebiet vom Siedlungsrand bis zum Waldrand entwickelt", umriss er.

Außerdem werde das geplante Mehrgenerationen-Haus in der Hauptstraße in den Bebauungsplan einbezogen. Es gebe mit einer Quellfassung, dem Magerrasen-Biotop sowie der FFH-Mähwiese einiges zu berücksichtigen, aber: "Der Bebauungsplan entspricht den Zielen der Raumordnung." Die Schutzgebiete werden an anderer Stelle wiederhergestellt, im beschleunigten Verfahren werden auf die Durchführung einer Umweltprüfung, die Erstellung des Umweltberichts sowie die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen verzichtet. Auch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Genehmigung des Bebauungsplans durch das Landratsamt nicht notwendig.

"Im Anschluss an den Kirchweg wird das Baugebiet mit einer Stichstraße in Richtung Katzengraben erschlossen, an deren Ende eine großzügige Wendemöglichkeit eingerichtet wird", führte Kernle anhand verschiedener Bilder aus. Die Bebauung sei beidseitig der Straße mit Einzel- oder Doppelhäusern vorgesehen, auf den Grundstücken im südlichen Teil wären Terrassenhäuser denkbar. Das sei aber lediglich ein Gedankenspiel.