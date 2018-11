Fischerbach Oberer Wiesenrain: Beschluss verschoben

Ingenieur Thomas Kerner vom beratenden Planungsbüro Zink fasste zunächst die wesentlichen Änderungen zusammen, die nach der Abgabe der Stellungnahmen durch das Regierungspräsidium, den Regionalverband, den Ämtern für Landwirtschaft, Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Waldwirtschaft sowie der Polizeibehörde notwendig geworden waren und dem Rat auch in knapp 100 Seiten Papier vorlagen.

Der Schlingnatter und dem gerügten zu hohen Flächenverbrauch wurde durch Vergrämung beziehungsweise durch die Rückführung nicht bebauter Flächen bereits Rechnung getragen. Nun stellte Kernler die planerischen Antworten auf die übrigen Einwendungen vor. So werden die Bauherren zum Errichten so genannter "Retentionszisternen" verpflichtet werden, um das Oberflächenwasser aus der Waldabstandsfläche oberhalb des Wiesenrains auffangen zu können. Die Forderung des Regionalverbands nach einer möglichst dichten Bebauung beziehungsweise geringem Flächenverbrauch wurde nicht eins zu eins in die Planung mit übernommen,. Allerdings wurden einem aktuellen Urteil folgend Ferienwohnungen und andere ausnahmsweise zugelassene Nutzungen ausgeschlossen, was indirekt einen effizienten Flächenverbrauch zu Wohnzwecken bedeutet.

Einwendungen der Polizei und des Abfallwirtschaftsamts hatten unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung der zu bauenden neuen Straße. Diese wird 5,50 Meter breit werden, dazu kommt ein 1,50 Meter breiter Gehweg. Dieser muss aus Gründen der Fußgängersicherheit mit einem wahrnehmbaren Bordstein gefasst werden. Am östlichen Ende der Planstraße wird ein Wendehammer das Rangieren der Müllabfuhrfahrzeuge ermöglichen.