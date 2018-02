Fischerbach Neue Betreiber übernehmen "Krone"

Grundlegend ändern wollen sie am erfolgreichen Betrieb von Hotel und Gastwirtschaft nichts. Beides laufe gut und die Stammkunden wolle man behalten. Die scheidende Inhaberin erzählt, dass die Kundschaft für das Restaurant mit gutbürgerlicher, badischer Küche zum Teil von bis zu 60 Kilometern Entfernung anreise. "Vom Elsass bis nach Schwaben kennt man uns." Bodenständige, das heißt für den neuen Besitzer, regionale und saisonale Küche wird es auch weiterhin geben.

Vielleicht werde die Ausrichtung in Zukunft etwas "jünger" sein, sagt Brenner. Das Hotel bietet 16 Zimmer mit allem Komfort, mitten im Grünen und der Natur. "Mehr Schwarzwald geht halt nicht", sagt der künftige Inhaber und weist durch die großen Fen­ster hinaus in den Tannenwald auf den Bergen. "Es gibt hier im Kinzigtal viele Geschäftsreisende, die wir ansprechen wollen, aber auch Aktivurlauber, Wanderer und insbesondere Familien." Insgesamt sei man aber froh, einen laufenden, sogar gut laufenden Betrieb übernehmen zu können.

Das Ehepaar Brenner versteht sein Engagement auch als einen Beitrag zur Stärkung des Ländlichen Raums und hofft auf eine auch künftig gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fischerbach. Michaela Richter bittet ihre Kunden zu bedenken, dass die Wertgutscheine, die sie ausgegeben hat, nur noch bis Ende April gültig seien. Tischreservierungen für die Osterfeiertage seien bereits möglich.

1875 erhielt Gottfried Dirhold erstmals die Genehmigung, an dieser Stelle eine Schankwirtschaft mit dem Namen "Krone" zu betreiben. 1921 übernahm Michael Schmid die Gastwirtschaft. Seine damals noch im Haus befindliche Schreinerei liegt heute gegenüber. Beide Betriebe wurden 1939 an Tochter Anna und ihren Ehemann Erwin Schorn, 1969 dann an deren Sohn Werner und dessen Frau Maria übergeben. Das alte Gebäude wich 1977 einem Neubau mit Hotel, das seit 2008 Tochter Michaela Richter leitete.