Fischerbach Markus Merk folgt auf Armin Schwarz

Nach gutem Start schrumpfte der Kader zusehends, ein neuer Trainer musste zur Rückrunde gesucht und gefunden werden und so kamen die Damen am Ende auf Tabellenplatz vier. Mangels Unterbau in der Jugend wird der FC Fischerbach bei den Damen eine Spielgemeinschaft mit dem Zeller FV und dem SV Gengenbach eingehen. Als Juniorpartner in der SG konnten leider weder Trainings- noch Spieltermine in Fischerbach ausgehandelt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft unter diesen Bedingungen entwickeln kann. Für den neu gewählten Vorsitzenden Markus Merk war die Zukunft der Damen-Mannschaft dann auch eines der Top-Themen auf seiner Agenda. Das Damen-Team gehöre zur DNS des FC Fischerbach und dafür lohne es sich einzutreten, so Merk.