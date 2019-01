Fischerbach Mann vor dem Verbluten gerettet

Fischerbach. Deren Mädchen und Jungs waren im Herbst zu Meisterehren in der Kleinfeldstaffel gekommen. Mit acht Siegen bei nur einer Niederlage hatte das Team dank des besseren Torverhältnisses knapp die Nase vor den Nachbarn vom SV Haslach vorn. Auch in der C- und A-Jugend konnten in der Spielgemeinschaft mit Haslach Meisterschaften gefeiert werden. Die Ehrungen dazu werden von der Stadt Haslach vorgenommen. Im Radsportverein wurden acht junge Sportler geehrt. In dieser Sportart gewannen Maren Buchholz und Marisa Göppert die Deutsche Schülerinnen-Meisterschaft der Unter-15-Jährigen.

Scherer und Maier bekommen RAdierung

In den Reihen der Trachtenkapelle wurden die langjährigen Musiker Reinhard Scherer und Fritz Maier für 50 beziehungsweise 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt (wir haben berichtet). Seitens der Gemeinde kam jetzt noch eine Radierung des Schnaitterhofs für die heimische Ehrengalerie dazu. Ebenfalls in Besitz der wertvollen Radierung kamen Adelheid Hug und Konrad Armbruster für je ein halbes Jahrhundert Mitwirken im katholischen Kirchenchor.