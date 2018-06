Fischerbach Kein Baustopp für Windpark Nillkopf

Fischerbach (red/kty). Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim hat mit Beschlüssen vom 19. Juni drei Beschwerden gegen die Genehmigung des Windparks auf dem Nillkopf im Kinzigtal zurückgewiesen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Damit bestätigt es die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Freiburg vom Januar diesen Jahres (wir haben berichtet) und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau und Betrieb von zwei Windkraftanlagen, die das Landratsamt Ortenaukreis Ende 2016 erteilt hat.

"Mit diesen Beschlüssen sehen wir uns im konkreten Verfahren, aber auch in unserer generellen Genehmigungspraxis, Anträge für Windkraftanlagen sowohl in fachlicher als auch rechtlicher Hinsicht sehr sorgfältig und intensiv zu prüfen, bestätigt", so Nikolas Stoermer, Erster Landesbeamter und zuständiger Dezernent im Landratsamt Ortenaukreis. Bei der Entscheidung für den Standort am Nillkopf habe man laut der Mitteilung sämtliche Belange von Natur und Artenschutz, Schutz der Trinkwasserquellen vor Verunreinigung und auch das Recht der Bürger auf Schutz vor Lärm in Einklang gebracht und in der Genehmigung rechtlich abgesichert.

Im Dezember 2016 wurde der Bau der Windkraftanlagen genehmigt. Projektleiter ist das E-Werk Mittelbaden. Gegen den Bau gab es Proteste, die zu vier Klagen und drei Anträgen beim Verwaltungsgericht in Freiburg führten. Die Eilanträge wurden im Januar abgelehnt, es folgten drei weitere Beschwerden. Diese sind vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim abgewiesen worden.