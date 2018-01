Fischerbach Kein Baustopp auf dem Nillkopf

Bei den Befürchtungen der Betreiber der Geflügellandwirtschaft, dass die Gesundheit der Hühner durch die Windräder gefährdet sei, handele es sich desweiteren um reine Vermutungen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnungsanlagen im Umfeld der geplanten Anlagen seien nach den im Genehmigungsverfahren eingeholten hydrogeologischen Gutachten nicht zu erwarten.

Der Einwand der Antragsteller, wonach der Windpark nicht effizient sei und Wanderwege sowie den Tourismus beeinträchtige, seien für die gerichtliche Entscheidung unerheblich. Denn diese Probleme beträfen nicht ihre eigenen Rechte.

Die Antragsteller können binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen. Laut Lena Schröer, Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts, haben alle drei Antragssteller von diesem Recht bereits Gebrauch gemacht. "Die Beschwerden werden nun an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim weiter geleitet. Dieser entscheidet final darüber, ob dem Eilverfahren doch noch stattgegeben wird", erläutert sie das weitere Verfahren. Der Verwaltungsgerichtshof ist damit die letzte Instanz.

Dezember 2016: Das Landratsamt genehmigt zwei Windkraftanlagen auf dem Nillkopf, gegen deren Bau fünf Familien beziehungsweise Parteien Widerspruch einlegen.

Mai 2017: Das E-Werk Mittelbaden wird Inhaber der Bürgerwindkraft Nillhöfe und damit alleiniger Bauherr der Windräder.

Juli 2017: Das Landratsamt gibt einem Antrag auf Sofortvollzug zum Bau der Windkraftanlagen seitens des E-Werk-Mittelbadens statt.

Januar 2018: Das Veraltungsgericht Freiburg weist drei Eilanträge von Anwohnern gegen die Genehmigung zurück.