Fischerbach Interessenten können noch bieten

Fischerbach. "In den vergangenen Jahren hat es immer wieder verschiedene Angebote gegeben, die mal mehr oder weniger hoch waren", erklärt Fischerbachs Bürgermeister Thomas Schneider. Der idyllisch gelegene Vogelsberghof wurde 1988 in der Amtszeit von Bürgermeister Eugen Matt von der Gemeinde erworben, seit 2011 steht das Anwesen leer. Seit 2016 soll der Hof verkauft werden.

Nun gebe es ein vielversprechendes Angebot, er stehe mit einem potenziellen Käufer in Verhandlung. "Ich würde gerne einen Knopf darauf machen", so Schneider. Da es in den vergangenen Jahren aber immer wieder Anfragen gab, sollen auch andere Interessenten noch einmal eine Chance bekommen. Darum will die Gemeinde im am Freitag erscheinenden Amtsblatt darauf hinweisen, dass Interessenten bis zum 14. September noch ein Gebot abgegeben können.

Nach Ablauf dieser 14-tägigen Frist soll im Gemeinderat darüber entschieden werden, wer letztlich den Zuschlag bekommt. Dann solle zeitnah ein Notartermin gemacht werden, so Schneider. Das Ziel sei, die komplette Abwicklung noch in diesem Jahr zu vollziehen. "Das ist zwar ehrgeizig, aber wir versuchen’s", erklärt Schneider.