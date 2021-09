1 Hinweise auf Verschulden Dritter gab es laut Polizei nicht (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt

Ein Mann verliert in Fischerbach die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzt. Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen stirbt der Radfahrer.

Fischerbach - Ein 88-jähriger Fahrradfahrer ist in Fischerbach (Ortenaukreis) gestürzt und noch am Unfallort gestorben. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Rad und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Radfahrer am Dienstagabend. Nach ersten Ermittlungen soll eine medizinische Ursache der Grund für den Sturz gewesen sein. Hinweise auf Verschulden Dritter gab es laut Polizei nicht.