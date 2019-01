Fischerbach Gin-Erfinder ist der neue Besitzer

Pressegespräch zur Nutzung soll noch folgen

Was genau er mit dem Vogelsberghof vor hat, will Alexander Stein noch nicht verraten. Das soll bei einem Pressegespräch bekannt gegeben werden. Auf Anfrage des Schwabo erklärte er aber, dass er das Anwesen wieder beleben will und auch vorhat, mit seiner Familie dort einzuziehen. Vor allem aber will er das Hofgut erhalten, es soweit möglich zurückbauen, restaurieren und als Kulturgut auch der Öffentlichkeit zugänglich machen, beispielsweise bei Hoffesten oder ähnlichem. "Mir geht es nicht darum, den Vogelsberghof kaputt zu renovieren", betont er. Deswegen solle ein Experte, der sich auf die Restauration von historischen Höfen spezialisiert hat, den Rückbau übernehmen. Stein schätzt, dass dies mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen werde.

Momentan laufe für den Vogelsberghof eine Bestandsaufnahme, danach soll in Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde ein Konzept für die Restaurierung erarbeite werden, erklärt Stein. Er erwartet ihn also viel Arbeit, doch er freut sich darauf: "Das ist eine tolle Möglichkeit, so etwas zu erhalten. Solche Höfe sind Kulturgut", meint der 46-Jährige.

Alexander Stein ist in Weinstadt geboren und lebt momentan in Stuttgart. Er arbeitete in den USA als Manager bei Nokia, kehrte 2008 zurück in die Heimat und gründete dort die "Black Forest Distillers GmbH". 2010 entwickelte er zusammen mit dem Destiallateur Christoph Keller den Gin "Monkey 47". Der zeichnet sich dadurch aus, dass er 47 Zutaten miteinander kombiniert. Der Gin entwickelte sich zu einem Verkaufsschlager, Stein baute aus, investiert und exportiert. Stein hat zusammen mit seiner Frau Christine, einer Rechtsanwältin, 2017 die Stiftung "Wolkenputzer" gegründet. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche, die aus Heimen oder einkommensschwachen Familien kommen. Das Ziel ist es, ihnen den Zugang zu Bildung, Sport und Kultur zu ermöglichen.