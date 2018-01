Fischerbach Fischerbach ist fruchtbare Gemeinde

"Fischerbach ist fruchtbar", sagte Schneider und so war ein Umbau der Kindertageseinrichting Wunderfitz nötig. Von den Kosten von 107 000 Euro muss die Gemeinde 37000 Euro finanzieren.

Weitere Ereignisse im Jahr 2017 waren die Neuinstallation von zwei Defribillatoren, ein gemeinsamer Abend mit den 35 anerkannten Flüchtlingen in Fischerbach, der Weihnachtsmarkt am 8. Dezember sowie die Verlegung eines Leerrohrs im Hintertal.

Für 2018 muss die Gemeinde 40 000 Euro für neue Mess- und Regeltechnik in der Verbandskläranlage einplanen, Felssicherungsarbeiten an der Elbmattenstraße stehen an und der Kanal vom Gasthaus Sonne bis zur Hauptstraße muss saniert werden.

Am neuen Kinzigtalbad ist die Gemeinde finanziell beteiligt. Das Rathaus muss energetisch saniert werden und damit die Arbeiten gefördert werden, muss in diesem Jahr damit begonnen werden. Auch der Ausbau des Eschauer Wegs sowie die Bewässerung des Fußballplatzes stehen 2018 an.

Fechner stellte in seinem Grußwort die Artenschutzprüfung für den Ausbau der B 33 noch vor dem Herbst in Aussicht. Es sei wichtig, die Entscheidung so schnell wie möglich zutreffen. In Hinblick auf die Erweiterung des "Wunderfitz" bezeichnete auch er Fischerbach als fruchtbare Gemeinde.

Pfarrer Christian Meyer gab einen Überblick über das Leben der evangelischen Christen in Fischerbach, die zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Er erinnerte beispielsweise an die 95-Thesen-Aktion, an der sich viele Fischerbacher beteiligt hätten. "Wir machen auch was", schloss er sein Grußwort und wünschte "viel Glück und viel Segen für 2018".

Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Haslach, Klaus Kinast, konnte zwölf Blutspender für ihre besondere Bereitschaft auzeichen. Er betonte, dass der Bedarf an Blut aufgrund des gestiegenen Anteils von älteren Menschen in der Bevölkerung und aufgrund der immer komplexeren Behandlungsmethoden steigt. Da wegen der geringen Haltbarkeit von Butspenden Vorräte nur für eine Woche angelegt werden können, muss regelmäßig gespendet werden. Immerhin 80 Prozent der Bevölkerung profitieren laut Kinast einmal in ihrem Leben von Blutspenden. Kinast wies beim Neujahrsempfang auf den nächsten Gruppenblutspenderwettbewerb heute, Dienstag, in der Stadthalle in Haslach hin.

Bürgermeister Schneider konnte im Anschluss daran zahlreiche Ehrenamtliche, Sportler, Trainer, Musiker auch zwei Helfer in Not aus Fischerbach auszeichnen (siehe Info).