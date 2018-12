Fischerbach Fahrerin streift Baum und landet im Graben

Fischerbach (red/cr). Von der Fahrbahn in der Hauptstraße abgekommen ist am Mittwochmittag eine Autofahrerin aus bisher ungeklärten Gründen. Laut einer Polizeimitteilung streifte die 44-Jährige mit ihrem HonWagen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.