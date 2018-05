Fischerbach Enormer Aufwand für Schlingnattern

Beeindruckt von den Dimensionen

Bei der Windrad-Baustelle auf dem Nil zeigte sich Marion Gentges sehr beeindruckt von den Dimensionen. Während Stefan Böhler seitens des E-Werkes und Gemeinderat Klaus Schmieder von etwa zwölf Millionen Euro Gesamtinvestition und der Versorgung von etwa 6000 Haushalten berichteten, nutzte Gentges das Angebot zur Besichtigung.

"Wir können hier oft nicht arbeiten, weil zu viel Wind geht", erklärte Böhler und befand das eigentlich als positives Zeichen. Denn während die Anlagen der Prechtaler Schanze bereits auf Nordsee-Niveau arbeiten würden, werde auf dem Nil noch ein besseres Ergebnis erwartet. Bis zum 30. September sollen die Windräder in Betrieb gehen.

Marion Gentges wuchs in Welschensteinach auf und studierte nach dem Abitur Jura in Freiburg, 2004 machte sie sich als Rechtsanwältin mit einer eigenen Kanzlei in Zell am Harmersbach selbstständig, seit 2007 ist sie Anwältin für Arbeitsrecht. Von 1993 bis 1996 war sie Kreisvorsitzende der Jungen Union Ortenau, seit 1993 Mitglied im Kreisvorstand der CDU Ortenau. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 gewann sie ein Zweitmandat des Landtagswahlkreises Lahr.