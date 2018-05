Fischerbach Einsatz

"Im Einsatz ist das eines der größten Probleme: Kleine Kinder verstecken sich überall, wenn sie Angst haben", erklärte der Kommandant am Rande. Doch mit der guten Begleitung durch die Erzieherinnen lief die Probe-Rettung reibungslos und in kürzester Zeit wurden die Kinder an den Rettungsdienst übergeben. Denn zwischenzeitlich waren auch die Helfer des Haslacher DRK-Ortsverbands mit zwei Fahrzeugen eingetroffen und richteten den Verbandplatz vor dem Fischerbacher "Lädele" ein. DRK-Einsatzleiterin Karin Müller zählte die fiktiven Verletzungen auf: "Brand- und Platzwunden, Frakturen und ein bewusstloses Kind." Für die 48 Feuerwehrleute galt es, Nachbargebäude durch entsprechenden Wassereinsatz abzuschirmen, das Gebäude rauchfrei zu bekommen und routinierte Abläufe abzuwickeln.