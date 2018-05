Fischerbach Einsatz

"Im Einsatz ist das eines der größten Probleme: Kleine Kinder verstecken sich überall, wenn sie Angst haben", erklärte der Kommandant am Rande. Doch mit der guten Begleitung durch die Erzieherinnen lief die Probe-Rettung reibungslos und in kürzester Zeit wurden die Kinder an den Rettungsdienst übergeben. Denn zwischenzeitlich waren auch die Helfer des Haslacher DRK-Ortsverbands mit zwei Fahrzeugen eingetroffen und richteten den Verbandplatz vor dem Fischerbacher "Lädele" ein. DRK-Einsatzleiterin Karin Müller zählte die fiktiven Verletzungen auf: "Brand- und Platzwunden, Frakturen und ein bewusstloses Kind." Für die 48 Feuerwehrleute galt es, Nachbargebäude durch entsprechenden Wassereinsatz abzuschirmen, das Gebäude rauchfrei zu bekommen und routinierte Abläufe abzuwickeln.

Als Stellvertreter der Gemeinde zeigte sich Georg Schmid sehr zufrieden mit dem Übungsablauf. "Es ist ein zentrales, großes Gebäude, in dem neben dem Kindergarten auch das Dach der Vereine untergebracht ist. Da sind Übungen sehr gut, damit sich die Feuerwehrleute im Ernstfall auskennen."

Auch Kommandant Schwarze lobte die Feuerwehrleute, ein Einsatz würde nach den gleichen Schritten ablaufen, wie die öffentlichen Schauübungen.