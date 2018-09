Fischerbach Denkmalschutz

Für die Sanierung gelten die Denkmalschutzvorgaben, die historischen Treppenhäuser mit ihren Terrazzo-Fliesen zu erhalten. Das bedeutet, dass die Ebenen des Erd- und Obergeschosses auf dem alten Niveau belassen werden müssen. Auch die Fenster und Türen sollen grundsätzlich erhalten bleiben, was allerdings teilweise im Widerspruch zum Schall- und Brandschutz steht.

Fischerbach. "Wir sind noch im Vorentwurf, langsam wollen wir in die Entwurfsplanung kommen, um voranzukommen", fasste Franz Herbst vom beauftragten Architekturbüro zu Anfang der Sitzung zusammen. Bisher habe es Abstimmungen in Bezug auf das Baurecht und den Brandschutz gegeben, nun stehe der Denkmalschutz an. Strittiger Punkt sei in dieser Hinsicht vor allem der Dachstuhl beziehungsweise dessen Absenkung.

Drei Sanierungsvarianten stellte Herbst dem Rat vor. Der ersten nach sollen die unteren Räume großzügig als Lager verwendet werden, im Erdgeschoss ist der Flur als Wartezone angedacht. Das Bürgerbüro wird direkt an den Eingangsbereich angeschlossen. "Da müssen wir aber noch einmal den Sicherheitsaspekt überdenken", so Herbst. Er schlug vor, in dieser Etage keine WCs zu installieren, sondern stattdessen einen Kopier- und Materialraum zu bauen. Eine Etage tiefer befänden sich ja Toiletten. "Wenn die Leute das wissen, ist das kein Thema", fand Herbst.