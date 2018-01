Fischerbach Braun: "Von den Veranstaltungen her war 2017 ein normales Jahr"

Nachdem 2016 Grundlagen erarbeitet und lediglich an vier Terminen teilgenommen worden sei, habe man mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr etwas Besonders erreicht. In den 1990er-Jahren sei er selbst bei der DM angetreten und in den 2000er-Jahren habe es eine Einradgruppe geschafft. Die Teilnahme am neuen Weltcup für Kunstradfahrer sei in der Qualifikation lediglich um einen Platz verpasst worden, verdeutlichte Heubach die sportliche Leistung.