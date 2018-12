Fischerbach Brandenkopfhalle wird zur Mailänder Scala

Fischerbach. Das Jugendorchester Hausach-Fischerbach eröffnete den Reigen der Jubelarien mit Höhepunkten aus dem Film "La La Land", orientalischen Postkarten aus dem Orient-Express, dem Marsch "The Fairest of the Fair" und einem Medley der schönsten Songs der Rockgruppe Queen. Bei der Musik ihrer Eltern war den 29 Jugendlichen der Spielspaß förmlich anzusehen: "We will rock you", "Bohemian Rhapsody" und "We are the champions" wurden meisterhaft interpretiert.

Den Pathos großer Melodien der 70er-Jahre übernahm Dirigent Bernhard Münchbach mit der Hauptkapelle gerne, galt es doch, den Reigen der Jubelklänge nicht abreißen zu lassen. Korngolds "Kings row fanfare" intonierten die Posaunen kraftvoll.

Deutlich ruhiger ging es im "Andante" des schwedischen Komponisten Lindberg zu, das Bernhard Münchbach für Oboe und Blasorchester neu arrangiert hatte. Glockenspiel und das feine Oboen-Solo von Nora Schmider verschmolzen zu einer neuen Orgel-Architektur.