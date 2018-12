Fischerbach Bebauungsplan "Oberer Wiesenrain" geht jetzt in die Offenlage

In der so genannten Nutzungsschablone werden in einem Bebauungsplan die für die konkreten Baugrundstücke verbindlichen Bauvorschriften wie Anzahl der Vollgeschosse, Grundflächenzahl, Dachform- und Neigung gebündelt. Für die Nutzungsschablonen im Oberen Wiesenrain wurde besonders über die Parameter maximale Wandhöhe und Gesamthöhe sowie die Seitenfläche möglicher Garagenbauten in Grenzbebauung diskutiert.