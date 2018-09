Fischerbach Ackerparty endet mit Schlägerei

Gegen 24 Uhr am vergangenen Freitagabend verließen zwei Besucher das Festgelände und kehrten auf ihren Mopeds zurück, berichtet Marcel Schätzle vom Vorstandsteam der Landjugend. Sie seien mit ihren Mopeds in das Festzelt gefahren. Die Mitglieder des KLJB am Eingang seien so überrascht gewesen, dass sie nicht eingeschritten seien.

"Damit haben wir nicht rechnet", so Schätzle. Einer der Männer sei sofort wieder davongefahren, der andere habe jedoch seine Kreise im Zelt gedreht. Ein oder mehrere Besucher hätten ihn von seinem Bike geholt und eine Schlägerei sei entstanden. Wer gegen wen gekämpft habe, könne er nicht sagen, so der 22-Jährige. "Einer vom KLJB hat eine Glasflasche ins Gesicht bekommen, er kam ins Krankenhaus in Wolfach, wurde aber bald wieder entlassen", fährt Schätzle fort.

Die Polizei sei gerufen worden und auch schnell vor Ort gewesen. Einige Besucher seien auf die Polizisten zugegangen und hätten Flüchtlinge beschuldigt, die unter den Besuchern waren. Die Polizisten hätten sich zunächst um die Verletzten gekümmert. "Die Flüchtlinge haben mit der Schlägerei gar nichts zu tun gehabt, das haben mir andere KLJBler bestätigt" so Schätzle.