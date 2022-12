Fischer in Katar

1 Die beleuchtete Skyline von Doha – die katarische Hauptstadt ist auch ein Standort für die Waldachtaler Unternehmensgruppe Fischer. Foto: Robert Michael/dpa

Beim Bau von Sportstadien ist die Waldachtaler Unternehmensgruppe Fischer kaum wegzudenken. Auch nicht in Katar. Dort hat Fischer mittlerweile sogar eine kleine Landesgesellschaft. Ihr Erfolgsrezept in dem konservativen Land lautet ausgerechnet: Vielfalt.















Waldachtal-Tumlingen/Doha - Die leuchtende Skyline von Katars Hauptstadt Doha ist in diesen Tagen bei den Übertragungen der Fußball-WM täglich im Fernsehen zu sehen. Irgendwo zwischen glitzernden Wolkenkratzern und neuen WM-Stadien befindet sich seit zwei Jahren eine kleine Niederlassung der Waldachtaler Unternehmensgruppe Fischer. An dem neuen Standort arbeitet eine niedrige zweistellige Zahl an Mitarbeitern.

Die Lage in der Hauptstadt

Wie man sich die Fischer-Niederlassung in Doha genau vorstellen kann, beschreibt Wolfgang Pott, Leiter der Unternehmenskommunikation, unserer Redaktion: "Fischer ist mit einem Büro nahe des Zentrums der Hauptstadt Doha präsent und darüber hinaus mit einem eigenen Lager am Stadtrand von Doha in einem Logistikpark in der Nähe des Hafens."

Team ist sehr international

Schon lange vor der WM begannen die geschäftlichen Beziehungen von Fischer nach Katar. Pott sagt: "Seit mehr als 15 Jahren ist Fischer über seine Landesgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch in Katar tätig. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde im November 2020 dort eine eigene Landesgesellschaft gegründet."

Trotzdem, dass das Land konservativ muslimisch ist, könnte das Fischer-Team in Katar bunter kaum sein: "Das Team unseres langjährigen Partnerunternehmens vor Ort wurde übernommen, und auch deutsche Mitarbeiter sind vor Ort tätig. Das Team in Katar ist von Beginn an international aufgestellt mit Fachleuten, etwa aus Brasilien, Indien, Jordanien oder den Philippinen. Das bringt unter anderem große Vorteile im Austausch mit unseren Kunden mit sich", berichtet Pott.

Was ist mit den Menschenrechten?

Auch der internationale Austausch zwischen den unterschiedlichen Landesgesellschaften ist dem Unternehmen ein Anliegen: So seien deutsche Mitarbeiter zur Unterstützung vor Ort in Katar. Mitarbeiter aus Katar dürfen umgekehrt zu Schulungen nach Dubai oder Deutschland reisen.

Und was sagt das Unternehmen zu den eingeschränkten Menschenrechten in Katar? Zunächst einmal verweist Fischer auf sein eigenes Leitbild mit Werten wie "eigenverantwortlich", "innovativ" und "seriös". Dieses Leitbild werde durch langjährige Mitarbeiter vor Ort gelebt. Pott sagt: "Grundsätzlich ist es auch wichtig, mit den Menschen vor Ort im Gespräch zu bleiben und sich mit ihnen zu befassen. Das ist der beste Weg zu Veränderungen. Dafür ist aber vor allem die Politik verantwortlich, auch die deutsche." Zudem biete Fischer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Katar ein sicheres Arbeitsumfeld, das nach Fischers weltweit geltendem Leitbild ausgerichtet sei.

Internationale Standards etablieren

Doch Fischer möchte natürlich nicht nur sein internationales Leitbild nach Katar bringen. "Durch die lokale Präsenz gelingt es, unsere jeweils besten Befestigungs- und Brandschutzlösungen zu präsentieren und somit die Sicherheit und internationale Standards auch im katarischen Markt fest zu verankern", sagt Pott.

Technik von Fischer in WM-Stadien

Gleich mehrere Befestigungslösungen von Fischer sind in den WM-Stadien in Katar zum Einsatz gekommen: So wurden etwa Klima- und Belüftungsanlagen befestigt, die Stadionsitze halten dank der Stahlanker von Fischer. Bei Bewehrungsanschlüssen sind chemische Lösungen von Fischer zum Einsatz gekommen, Fassaden wurden mit den Fassadensystemen des Waldachtaler Unternehmens befestigt.