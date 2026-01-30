Fischer aus Waldachtal: Darum ist der Dübel-Hersteller jetzt in Saudi-Arabien

Fischer expandiert: Mit einer eigenen Landesgesellschaft sind die Schwarzwälder nun im Königreich präsent. Hintergründe zur Standortwahl und was das künftig höchste Gebäude der Welt damit zu tun hat.
Angesichts gigantischer Bauprojekte in Saudi-Arabien ist die auf Befestigungstechnik spezialisierte Unternehmensgruppe Fischer nun mit einer eigenen Landesgesellschaft in dem Königreich vertreten. „Der Mittlere Osten ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung“, erklärt Alexander Bässler, Vorsitzender der Fischer-Geschäftsführung.