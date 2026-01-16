Fische in Pfeffingen: Ein Fußbad im Riesenaquarium für die Pflege

In einem 50 000-Liter-Becken in Pfeffingen tummeln sich rund 3500 Kangalfische und sorgen für Wellnessmomente.
Man stelle sich vor, man streckt einem Tier ganz bewusst ein Körperteil hin, damit dieses daran herumknabbert. Merkwürdiger Gedanke? Manche kennen diese Form von Wellness eher von Urlauben in heißen Gefilden. Aber es gibt die sogenannten Knabberfische auch in Deutschland. Wer jetzt ein tolles Geschäftsmodell wittert, wird schnell ernüchtert sein. So einfach ist es dann doch nicht. Die Betreiber des „Fischle-Spa“, Michael und Franziska Weber, erzählen von den Anfängen und welche Hürden zu nehmen waren.