1 Im Brunnen in der Stammheimer Burggasse schwimmen seit einiger Zeit Fische. Foto: Klormann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In der Burggasse in Stammheim steht ein Brunnen. So weit nichts Ungewöhnliches – doch seit einiger Zeit schwimmen darin nun auch Fische. Wo kommen die denn her? Wurden die Tiere etwa ausgesetzt? Wir sind der Sache nachgegangen















Link kopiert

Calw-Stammheim - Da staunte mancher Spaziergänger oder Anwohner dieser Tage nicht schlecht: Seit einiger Zeit tummeln sich im Brunnen in der Stammheimer Burggasse dutzende Fische. Ein ungewöhnlicher Anblick. Was hat es damit auf sich? Waren hier etwa Tierbesitzer am Werk, die ihre geschuppten Mitbewohner loswerden wollten?