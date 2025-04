Der in Fischbach wohnende Oberstabsfeldwebel Ralf Siegenführ ist ein Beispiel für außergewöhnlichen Einsatz. Bislang hat er über 1000 Tage in Auslandseinsätzen der Bundeswehr gedient. Er hat darüber ein Buch geschrieben.

Am Sonntag, 15. Juni, findet in Berlin bundesweit zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Veteranentag der Bundeswehr statt.

Ein Tag, der denjenigen gewidmet ist, die im Dienst der Bundesrepublik Uniform getragen haben und dies unabhängig davon, ob im In- oder Auslandseinsatz, in Krisengebieten oder in der Heimat. Der Tag steht für Anerkennung, Erinnerung und Dank, und das offizielle Motto lautet: „Fürsorge, Respekt und Wertschätzung.“

Mit in Berlin dabei sein wird bei der Veranstaltung am Reichstagsgebäude auch der in Fischbach wohnende Oberstabsfeldwebel Ralf Siegenführ vom Jägerbataillon 292 in Donaueschingen. Er ist ein Beispiel für außergewöhnlichen Einsatz. Bislang hat er über 1000 Tage in Auslandseinsätzen der Bundeswehr gedient.

In Kundus in Afghanistan eingesetzt

2009 während seines sechsten Auslandseinsatzes, als Hauptfeldwebel und Zugführer, war er im Rahmen des ISAF-Einsatzes in Kundus in Afghanistan eingesetzt. Unter seiner Führung gelang es laut seinen umfangreichen Tagebucheintragungen seinem Zug in mehreren besonders kritischen Phasen sowohl Sicherheit für die Zivilbevölkerung herzustellen, als auch Kameraden aus lebensbedrohlichen Situationen zu retten.

Im April 2009, während eines mehrstündigen Feuergefechts mit 15 Aufständischen, die aus einem Hinterhalt heraus das Feuer auf Siegenführ und seine Männer eröffneten, gelang es ihm, unter schwerem Feindbeschuss die Lage zu stabilisieren.

Führungsstarke Persönlichkeit

Durch sein entschlossenes Handeln, seine taktische Übersicht und seine führungsstarke Persönlichkeit konnte er nicht nur das Leben seiner Kameraden schützen, sondern auch die feindlichen Kräfte zum Rückzug zwingen.

Dieser Einsatz wurde damals nur gering gewürdigt und später nicht mehr beachtet. Erst nach dem nun erfolgten Erscheinen seines Buches „127 Tage, Einsatz in Kundus“ gerieten die gefechtsintensiven Jahre von 2009 bis 2012 in Afghanistan wieder etwas in den Fokus.

Beispiel für den Einsatzwert der Bundeswehr

So kann man heute diese kriegsähnlichen Erfahrungen als Paradebeispiel für den Einsatzwert der Bundeswehr, in modernen Konflikten heranziehen. Für seine Führungsstärke, Ruhe in Gefechtssituationen und das menschliche Einfühlungsvermögen ist Siegenführ unter seinen Kameraden hochgeschätzt.

Seine Erfahrungen verarbeitete Siegenführ, basierend auf seinen Tagebucheintragungen und Erinnerungen, in einem eindrucksvollen Buch, das nicht nur von taktischen Herausforderungen, sondern auch von den psychologischen Belastungen des Einsatzes erzählt. Das Werk trägt dazu bei, das Verständnis für die Realität militärischer Auslandseinsätze in der Gesellschaft zu fördern und ist ein wichtiger Schritt zur Sichtbarkeit der Veteranen.

Der Veteranentag bietet auch eine Gelegenheit, innezuhalten und all jenen zu gedenken, die im Dienst ihr Leben ließen oder mit körperlichen und seelischen Wunden zurückkehrten.

Gleichzeitig ist er ein Zeichen für die Zukunft: Die Gesellschaft bekennt sich zu ihren Soldaten, ehrt ihren Dienst und bietet ihnen langfristige Unterstützung und Anerkennung. „Mit der Einführung des Veteranentags hat Deutschland einen wichtigen Schritt gemacht hin zu einer würdigeren Erinnerungskultur und einem bewussteren Umgang mit jenen, die unserem Land gedient haben“, ist sich Siegenführ sicher.

127 Tage, Einsatz in Kundus

Das Buch

Das Buch

kann man über 127tage@gmx.de unter Angabe der Lieferadresse bestellen. Man kann es auch direkt bei Familie Siegenführ oder jeden Sonntag auf dem Taubenmarkt am Honigweinstand von Midgard-Met erwerben. Nähere Infos gibt es zudem unter https://www.midgard-met.de/127-tage. Der Titel des 280-seitigen Buches mit knapp 50 Abbildungen lautet „127 Tage, Einsatz in Kundus". Der Prolog wurde von Oberstleutnant i.G. Marcel Bohnert geschrieben. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes.