Am letzten Apriltag werden in allen neun Ortsteilen Haigerlochs Maibäume aufgestellt und am 1. Mai lohnen sich Ausflüge zu Maihocketen rund ums Städtle. Wir geben einen Überblick, wo was los ist.

Traditionell stellt am heutigen Mittwoch, 30. April, die Bräutelgesellschaft der Narrenzunft um 18 Uhr auf dem Marktplatz den Maibaum auf. Für die Gäste gibt es auf der anschließende Hockete beim Nepomukbrunnen Heißes vom Grill und kalte Getränke.

Bad Imnau: Boule-Spieler willkommen

Der Ort im idyllischen Eyachtal ist zum ersten Mai immer einer der angesagtesten Anlaufpunkte im Raum Haigerloch.

Lesen Sie auch

Am heutigen Mittwoch, 30. April, begrüßt der Förderverein Jugendhaus Bad Imnau in der Dorfmitte ab 18 Uhr mit dem Stellen des Maibaums den Wonnemonat. Anschließend ist eine Maihockete im nahe gelegenen Festzelt beim Jugendhaus.

Am Maifeiertag eröffnet die Imnauer Boulefreunde ihre 15. Saison mit einem Bouletournier. Vergangenes Jahr verzeichnete das Turnier mit 26 Teilnehmern aus der Region eine Rekordbeteiligung. Gespielt wird im Modus „Supermêlée“, das heißt, in jeder der geplanten vier Runden bekommt man einen neuen Gegner zugelost. Einschreibeschluss ist bis 12.30 Uhr, um 13 Uhr geht’s los. Das Startgeld beträgt 2 Euro.

Besser geht’s nicht, der Eyachtäler Freizeitexpress hält direkt bei der Maihockete der Bad Imnauer Fischer. Foto: Haid

Vor und nach dem Turnier kann man sich auf der Maihockete des Fischereivereins Bad Imnau stärken. Diese findet ab 11 Uhr nahe des früheren Mineralbrunnenbetriebes Apollo-Quellen. statt Angeboten werden diesmal nicht nur Fischspezialitäten (Forelle Müllerin Art), sondern erstmals auch Spanferkel vom Grill. Für Kinder ist ein Hüpfburg aufgebaut.

Der Eyachtaler Freizeitexpress startet in die Saison.

Die Fischerhockete ist nicht nur eine ideale Raststelle für Wanderer und Radfahrer, sondern auch für alle Fahrgäste des „Eyachtälers Freizeitexpress“; der Zug der SWEG für Wanderer und Radfahrer – er startet am 1. Mai auf der Bahnstrecke durchs Eyachtal in seine Sommersaison – hält unmittelbar vor dem Festzelt.

Bittelbronn: Das Lagerfreuer brennt

Die Schdoahausbude lädt die Bevölkerung am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr zum Maibaumstellen auf den Dorfplatz ein. Für eine Bewirtung am Lagerfeuer ist gesorgt.

Gruol: Hockete am Bruckensee

Die Witthau-Bude ist am heutigen Mittwoch für das Maibaumstellen in Gruol verantwortlich. Die Maihockete vor dem Saalbau Löwen in der Kreuzstraße beginnt um 17 Uhr und bietet Bier vom Fass, heiße Rote und Steak-Wecken. Der Maibaum wird um 18 Uhr aufgerichtet. Am morgigen Maifeiertag bietet sich dann ein Abstecher zum Fischereiverein Gruol an. Er veranstaltet an seinem Bruckensee im Zimmerner Tal ab etwa 10 Uhr eine Hockete und bietet dort einen Mittagstisch (unter anderem mit Fisch) und natürlich Kaffee und Kuchen an. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm.

Hart: Musikverein spielt beim Maibaumstellen

Der Obst- und Gartenbauverein stellt heute ab 17 Uhr bei der Eichwaldhalle in der Tannwaldstraße den Maibaum auf. Für das leibliche Wohl ist bei der Maihockete bestens gesorgt und von 18 bis 20 Uhr sorgt der örtliche Musikverein für Unterhaltung.

Owingen: Tanz in den Mai

Der „Aubenger Narraverei“ wird heute den Start in den Wonnemonat ausgiebig mit einem Tanz in den Mai feiern. Ab 17 Uhr ist auf dem Rathausplatz für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Rote und Steaks vom Grill und einen Weizenbierstand. Gegen später ist Barbetrieb. Der Maibaum wird gegen 18.30 Uhr durch die Fürstengarde aufgerichtet.

Stetten: Salzschlecker richten Maibaum auf

Dort ist es der Narrenverein „Salzschlecker“, der sich um das Aufrichten eines Maibaums beim Dorfbrunnen in der Ortsmitte (gegenüber der ehemaligen Schlecker-Filiale) kümmert. Ab 17 Uhr ist Maibaumstellen und Maibaumfest mit Speis und Trank.

Trillfingen: Schützenhaus ein heißer Tipp für Ausflügler

Das Jugendhaus „Tresor 99“ lädt am heutigen Mittwoch Groß und Klein auf den Dorfplatz ein. Ab 18 Uhr versorgt das Jugendhaus dort seine Gäste mit Speisen und Getränken, um 19 Uhr findet dann das traditionelle Maibaumstellen statt. Im Anschluss daran ist gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer.

Am morgigen 1. Mai übernimmt dann der Schützenverein das Kommando. Er lädt alle Wanderer und Radfahrer zum Schützenhaus auf der „Hörnleshalde“ ein. Los geht es um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Zum Mittagessen gibt es Schnitzel mit Spätzle, selbst zubereiteten Salat und Rote Würste vom Grill. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und zum Vesper steht zusätzlich Wurstsalat auf der Speisekarte. Wenn das Wetter mitspielt – und danach sieht es aus – stehen Tische und Bänke im Freien bereit, um dort die Sonne genießen zu können. Jüngere Gäste können sich auf dem Spielplatz austoben. Bei schlechtem Wetter ist ausreichend Platz im Schützenhaus.

Weildorf: Mainacht-Hockete im Dorf

Die örtliche Vereinsgemeinschaft lädt heute zur Mainacht-Hockete ein. Der Maibaum wird ab 18 Uhr neben dem Rathaus aufgerichtet, im Anschluss daran ist gemütliches Beisammensein auf dem Rathausvorplatz. Für das leibliche Wohl ist mit Bier vom Fass, Heißen Roten und Hamburgern (auch vegetarisch) gesorgt.

Tags darauf lädt der SV Weildorf zur Maihockete ein. Ab 10 Uhr wird im Biergarten und im Sportheim bewirtet. Zum Essen gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes, Hamburger, Rote und Pommes an. Im Sportheim ist ein Kuchenbuffet aufgebaut. Alle Speisen gibt es auch zum Abholen.