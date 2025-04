Wer am Karfreitag Fisch essen möchte – und nicht etwa einen unter Naturschutz stehenden Biber –, kann das dank der fleißigen Angler der Stadt Rosenfeld tun. Hier ist eine Übersicht, wo man die schmackhaften Schuppentiere bekommen kann.

In Heiligenzimmern könnten am Karfreitag, 18. April, ab 11 Uhr im Schuppengebiet (neben Firma HB) oder ab 14 Uhr auf der Hockete an der Fischerhütte geräucherte Regenbogenforellen, eingelegte grüne Forellen und frische Forellen abgeholt werden. Bestellungen sind bis Mittwoch, 16. April, möglich bei C. Wagensommer (07428 / 5 63, 0173 / 16 42 234), S. Bisinger (07248 / 91 71 31, 0160 / 913 959 61) oder per E-Mail an info@asv-heiligenzimmern.de.

Lesen Sie auch

In Leidringen werden am Gründonnerstag, 17. April, ab 18 Uhr direkt am Espelsee in der Fischerhütte frische und geräucherte Forellen und Forellenfilets angeboten. Bestellungen sind bis Samstag, 12. April, 16 Uhr, bei U. Schneider, 0172 / 31 35 986, oder B. Friesecke, 07248 / 86 98, anzumelden. Es können nur vorbestellte Fische abgeholt werden.

In Täbingen findet der Fischverkauf am Gründonnerstag, 17. April, ab 17 Uhr statt. Es können frische und geräucherte Forellen und Zanderfilets bestellt werden. Auch ein Lieferservice wird angeboten. Um Bestellungung bei E. Keck, 07427 / 33 35 oder Th. Keck, E-Mail Th.Keck@gmx.net wird gebeten.