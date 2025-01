First Lady mit Schuhtick: Pumps und Peeptoes: Museum zeigt Schuhe von Imelda Marcos

9 Die verbleibenden 381 Paar Schuhe sind in luftdichten Vitrinen zu sehen. Foto: Carola Frentzen/dpa

Vor 60 Jahren wurde Imelda Marcos First Lady der Philippinen. Mit ihrem Mann lebte sie in Saus und Braus - und sammelte Schuhe. Dieser Tick machte sie weltberühmt. Ein Museum zeigt ihre Kollektion.









Marikina - Der Name Imelda Marcos bleibt wohl in alle Ewigkeit unauslöschlich mit ihrer größten Leidenschaft verbunden: Schuhe. Ob Pumps, Peeptoes, Stiefel oder Sandaletten - die frühere First Lady der Philippinen, die mittlerweile 95 Jahre alt ist, besaß sie alle in hundertfacher Ausführung und in allen Farben des Regenbogens. Vom Schuhtick der ebenso berühmten wie umstrittenen Diktatorenwitwe zeugt bis heute das Schuhmuseum von Marikina im Norden der Hauptstadtregion Metro Manila.