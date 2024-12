First Family der USA: Von Kai bis Kimberly: Das ist der Trump-Clan

15 Donald Trump im Kreise seiner Familie beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Wenn Donald Trump im Januar wieder ins Weiße Haus einzieht, werden seine Kinder dort wohl keine offiziellen Beraterpositionen haben. Doch hinter den Kulissen hat seine Familie weiter großen Einfluss.









Washington - In seiner ersten Amtszeit als US-Präsident stand Donald Trump in der Kritik, weil er Familienmitglieder in politische Positionen hievte. Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner hatten in offiziellen Beraterrollen erheblichen Einfluss im Weißen Haus. Am 20. Januar kehrt der Republikaner in die Regierungszentrale zurück, diesmal ohne familiäre Präsenz in nächster Nähe. Unsichtbar ist der Trump-Clan aber keineswegs. Wer macht was – und wo? Ein Überblick.