First Family: Biden ist Urgroßvater

Der perfekte Lehrer Disco im Schullandheim – Herr N. tanzte mit

Wie muss der perfekte Lehrer sein? So wie Herr N. einer war – da ist sich unsere Autorin Hilke Lorenz sicher. Was ihr Englischlehrer aus den 1970er Jahren in seinen Schülern weckte, schaffen trotz moderner Unterrichtsmethoden auch heute nicht viele, sagt sie.