Firmung in Dauchingen

1 Zum Ende des Firmgottesdienstes in der Dauchinger katholische Kirche gibt es noch ein Erinnerungsfoto von den Firmlingen mit Pfarrer Frederik Reith, Pastoralreferent Michael Käfer und Gemeindereferentin Angela Fürderer. Foto: Gertrud Hauser

Der Firmungs-Gottesdienst in Dauchingen war ganz nach den Bedürfnissen der Jugendlichen gestaltet. Eine der Fürbitten am Ende sorgte dabei für Schmunzeln in der katholischen Kirche.









In der katholischen Kirche St. Cäcilia durften 20 Firmlinge aus der Seelsorgeeinheit „an der Eschach“ das Sakrament der Firmung empfangen. Dieser Gottesdienst bildete den Schlussreigen der drei Firmungen, die am Wochenende in der Seelsorgeeinheit gefeiert wurden.