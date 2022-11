1 Die Firma Häberle will in die Talwiesen ziehen. Die Polarion-Betreiber fordern, mehr in diesen Prozess eingebunden zu werden. Foto: Biermayer

Schon seit mehr als einem Jahr äußern die Polarion-Betreiber Sorgen über einen möglichen Umzug der Firma Häberle in die Talwiesen. Sie befürchten mehr Verkehr, weniger Parkplätze und viel Lärm. Und sie fühlen sich von der Stadt im Prozess nicht wirklich mitgenommen.















Bad Liebenzell - Schon im Januar 2021 hat sich der Gemeinderat entschieden, den Umzug der Firma Häberle vom Bahnhofsareal in die Talwiesen seitens der Stadt genehmigen zu wollen. Das Unternehmen wäre damit unmittelbarerer Nachbar des Polarions. Dessen Betreiber wollen in den Vorgang mehr eingebunden werden. Anderen geht es nicht schnell genug.

CDU-Antrag

Einen so lautenden Antrag hat die CDU-Fraktion nämlich in der Oktober-Sitzung gestellt. Die Firma Häberle sei mit ihren 90 Mitarbeitern für die Stadt ein wichtiges und ein traditionsreiches Unternehmen. Sie schaffe Arbeits- und Ausbildungsplätze. Außerdem zahle sie Gewerbesteuer und bringe der Kommune damit Einnahmen. Der Umzug der Firma sei wirtschaftlich notwendig. Die Stadt müsse deshalb bis Ende des Jahres das entsprechende Bebauungsplanverfahren abschließen. Kurz gesagt: Die CDU will, dass das Verfahren beschleunigt wird. Der Vollständigkeit halber: Der Eigentümer der Firma Häberle - Ekkehard Häberle - ist CDU-Stadtrat.

Fragen der Polarion-Betreiber

In der jüngsten Gemeinderatssitzung meldeten sich in der Bürgerfragestunde dann die Betreiber der Polarions zu Wort. Schon vor einem Jahr habe man sich an gleicher Stelle gemeldet, um mehr Informationen zu dem Umzug der Firma Häberle zu bekommen, so Monika Schleicher. Der damalige Bürgermeister Dietmar Fischer habe gemeint, dass noch nichts genehmigt sei und das Polarion in vertrauensvollen Gesprächen am Prozess beteiligt werde.

Nun habe man die Familie Häberle kürzlich in der Tennishalle gesehen und deshalb beim CDU-Fraktionsvorsitzenden Maik Volz nachgefragt. Dieser habe mitgeteilt, dass es bereits zwischen der Firma Häberle und der Stadt einen Pachtvertrag gebe. "Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus", resümierte Schleicher. Der runde Tisch, an dem man im vergangenen Jahr teilgenommen habe, sei damit "eine Farce".

Schleicher wollte von Bürgermeister Roberto Chiari wissen, ob es diesen Pachtvertrag wirklich gebe. Und falls ja, ob das ganze Gelände von der Einmündung bis zum Polarion an die Firma Häberle verpachtet sei. "Es gibt einen Pachtvertrag", bestätige Chiari. Dieser sei im September 2021 noch zwischen Dietmar Fischer und der Firma Häberle geschlossen worden. Der Gemeinderat sei über diesen Vertrag im Juli diesen Jahres in einer nicht öffentlichen Sitzung informiert worden.

Justin Zilla erkundigte sich danach, wann dieser Vertrag denn gültig geworden sei. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele und Vertragsinhalte schützenswert seien, könne er darüber keine Auskunft geben, antwortete Chiari. Kevin Zilla fragte, ob die eine Million Euro, die für die Sanierung der Straße in den Talwiesen ausgeben worden sei, von der Stadt bezahlt worden sei. Denn laut der Baufirma diente diese Maßnahme nur der Verlagerung der Firma Häberle. Und dieser Umzug sei ja noch nicht endgültig genehmigt.

An die Stadt seien dort Grundstücke zurückgefallen, erklärte Bauamtsleiter Rainer Becht. Man habe nach einer Nutzung gesucht. Die Straße habe man deshalb ertüchtigt, weil so auch die Entwässerung der Grundstücke – allen voran der Tennisanlage – modifiziert werden musste. Das diene nicht allein der Firma Häberle. "Und ja, die eine Million hat die Stadt gezahlt", bestätigte Becht.

Justin Zilla richtete sich auch noch an die CDU-Fraktion. Die Firma Häberle sei ein wichtiges Unternehmen, welches es zu halten gelte – das sehe auch er so. Aber auch das Polarion beschäftige 40 Mitarbeiter und zahle ebenfalls Gewerbesteuer. Zudem mache das Polarion Bad Liebenzell über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er finde es erschreckend, dass mit diesem Antrag schnell Fakten geschaffen werden sollen. Außerdem forderte Zilla eine Aufarbeitung der Vorgänge.

"Stimmt es, dass Dietmar Fischer und Ekkehard Häberle diesen Vertrag ohne Wissen des Gemeinderates abgestimmt und beschlossen haben?", wollte Wolfgang Schleicher wissen. Außerdem fragte er, wie die Verwaltung und der Gemeinderat in dieser Situation wieder Vertrauen herstellen möchten. Chiari wiederholte, dass der Gemeinderat im Juli über den im September vergangenen Jahres geschlossenen Vertrag informiert worden sei. Mehr konnte oder wollte der Bürgermeister zu dem in nicht öffentlicher Sitzung behandelten Sachverhalt nicht sagen.

Chiari betonte aber, dass sowohl das Polarion als auch die Firma Häberle "Institutionen" in Bad Liebenzell seien und den gleichen Stellenwert bei der Verwaltung genössen. Man suche nach einer guten Lösung für beide Unternehmen und die Stadt. "Ich werbe um ihr Vertrauen", so Chiari. Er wolle alle an einen Tisch bringen. Aber da es sich um ein laufendes Verfahren handele und noch Gutachten ausstünden, gebe es aktuell noch keine neuen Infos. Sobald dass der Fall sei, werde man das Gespräch suchen.

Diskussion

"Man kann das Verfahren zeitlich nicht beschränken", stellte Becht zum CDU-Antrag klar. Das Thema habe bei der Stadt ohnehin eine hohe Priorität. Einen Beschluss wie die CDU ihn vorschlage, sei rechtlich nicht gültig. "Und was passiert von Ihnen aus, wenn wir das nicht machen? Bekomme ich eine Strafe? Werde ich entlassen?", richtete Becht sich an die CDU. Chiari ergänzte, dass die Forderung der CDU unfair sei. Die Stadt habe gar nicht alle Verfahrensschritte selbst in der Hand.

"Da ticken wir Unternehmer anders", meinte Maik Volz (CDU). "Wir können Sie nicht haftbar machen", richtete er sich an Becht. Der vorliegende Beschlussvorschlag, "das Verfahren schnellstmöglich abzuarbeiten", finde er gut – also einen Beschluss ohne genaue Deadline.

"Der vorgelegte Antrag ist – mit Verlaub – unmöglich und in dieser Form für unsere Fraktion nicht akzeptabel", meinte Volker Kliewer (UL). Die Fragen der Polarion-Betreiber hätten eine "weitere Dimension der Thematik" eröffnet, so Kliewer weiter. Die UL stehe zu 100 Prozent hinter der Umsiedelung der Firma Häberle. Allerdings sei das eine Entscheidung von großer Tragweite. Das solle möglichst einstimmig geschehen. Und das ginge nur, wenn alle den gleichen Informationsstand hätten. Das sei aber nicht der Fall. Näheres erkläre er gerne in einer nicht öffentlichen Sitzung. Kliewer bat die CDU deshalb den Antrag zurückzuziehen. Andernfalls beantrage die UL eine Vertagung des Beschlusses. Daraufhin beantragte die CDU eine Sitzungsunterbrechung, um sich zu beraten.

"Der Beschlussantrag bleibt bestehen", so Volz nach knapp 20 Minuten Pause. Erich Grießhaber (Grüne) nannte den Antrag daraufhin "schräg", "sowas von daneben" und "unterirdisch". "Ihr tut damit niemandem einen Gefallen", meinte er. Katrin Heeskens (UL) forderte die Verwaltung auf, die Polarion-Betreiber mit an den Verhandlungstisch zu holen. Chiari entgegnete, dass die Polarion-Betreiber nie ausgeschlossen gewesen seien und es aktuell noch nichts Neues zu besprechen gebe.

Franziska Dürr (CDU) erinnerte daran, dass es ein solches Treffen im vergangenen Jahr schon gegeben habe. "Was ist für euch seither besser oder schlechter geworden?", fragte sie in Richtung Polarion-Betreiber. Die Firma Häberle stelle weiterhin Parkplätze zur Verfügung. "Ich verstehe die Aufregung nicht", so Dürr. "Diese Aussagen führen zu nichts", meinte Chiari dazu.

Sebastian Kopp (UL) beantragte schließlich die Vertagung der Abstimmung über den Antrag der CDU. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen entschied sich der Gemeinderat dafür. Ekkehard Häberle (CDU) war wegen Befangenheit nicht Teil der Abstimmung.