Firmenpleiten: Insolvenzen steigen auf Rekordwert

1 Die Zahl der Firmenpleiten ist laut IWH auf einen neuen Rekordwert gestiegen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist nach einer kurzen Entspannungsphase im Frühjahr jetzt wieder angestiegen. Das hat laut Wirtschaftsforschern einen Grund.









Halle - Die Zahl der Firmenpleiten ist nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) auf einen Rekordwert gestiegen. Im dritten Quartal 2024 habe die Zahl der Insolvenzen so hoch gelegen wie in keinem anderen Quartal seit 2010. Neben der aktuellen Schwächephase der deutschen Wirtschaft spielten auch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie eine Rolle, sagte der Leiter der IWH-Insolvenzforschung, Steffen Müller. Damals sei die Zahl der Insolvenzen durch staatliche Stützungsprogramme künstlich niedrig gehalten worden. Viele der damals gestützten Unternehmen gerieten jetzt in Schwierigkeiten.