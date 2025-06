Mit 3137 Anmeldungen ist der Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen in seiner achten Edition zurück. Am Donnerstag, 3. Juli, stellen die Teilnehmer auf der fünf Kilometer langen Strecke ihre sportliche Ausdauer und ihren Teamgeist unter Beweis.

Hinter diesen Anmeldezahlen stehen zahlreiche Unternehmen der Region. Kern Liebers stellt das größte Team und geht mit 418 Läufern an den Start. Mit 85 und 83 Teilnehmern folgen Pajunk und die Stiftung St. Franziskus mit starken Teilnehmerzahlen.

Die hohe Beteiligung zeige, dass der Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen längst mehr als ein sportlicher Wettkampf ist – er verbindet Unternehmen und Kollegen zu einem unvergesslichen Event, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer noch nicht angemeldet ist, hat bis zum Startschuss weiterhin die Möglichkeit, Nachmeldungen online unter www.firmenlauf-vs.de vorzunehmen. Wer lieber den persönlichen Weg bevorzugt, kann sich außerdem bei der Startunterlagenausgabe am Dienstag, 1. Juli, von 14 bis 18 Uhr im AOK-Gesundheitszentrum in der Klinikstraße 3 in Villingen-Schwenningen) anmelden. Auch am Tag des Laufs selbst sind Nachmeldungen von 16 bis 18 Uhr direkt auf dem Messegelände Schwenningen am Infozelt möglich.

After-Run-Party mit Musik

Jetzt heißt es also, die letzten Trainingseinheiten zu absolvieren und voller Vorfreude an den Start zu gehen – dann steht einem erfolgreichen Firmenlauf nichts mehr im Weg. Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Im Anschluss wird bei der großen After-Run-Party auf dem Messegelände Schwenningen gefeiert. Live-Musik der Band Project xXx, Siegerehrung und vielfältige Catering-Angebote sorgen für den perfekten Abschluss eines sportlichen Team-Abends.

Alle Neuigkeiten zum Firmenlauf finden sich unter www.firmenlauf-vs.de und firmenlauf-vs@nplussport.de oder auf Instagram, Facebook und LinkedIn.