Firmenlauf in VS: Auf Teams warten Spaß und Sport

Das Feierabend-Erlebnis geht am Donnerstag, 2. Juli, rund ums Schwenninger Messegelände in die neunte Runde. Im Mittelpunkt steht das Miteinander unter Kollegen.

Die Laufschuhe schnüren und gemeinsam mit Kollegen Sport zu treiben und Spaß zu haben, das heißt es beim Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen: Am Donnerstag, 2. Juli, geht das Laufereignis beim Schwenninger Messegelände in die neunte Runde. Und seit Beginn ist der Schwarzwälder Bote als Medienpartner mit von der Partie.

Organisatoren, Sponsoren und Partner fiebern der neuen Auflage bereits entgegen, wie sie bei der Pressekonferenz zum offiziellen Auftakt unisono feststellten – und Lust auf das gemeinsame Lauferlebnis für Unternehmen aus der ganzen Region machten.

Eine Signalwirkung weit über die Doppelstadt hinaus bescheinigt Oberbürgermeister Jürgen Roth dem Firmenlauf, für den er die Schirmherrschaft übernommen hat. Er sei stolz, dass er weiterhin in Villingen-Schwenningen über die Bühne geht. Fördere die Aktion doch den Gemeinschaftssinn in Unternehmen, ermögliche Begegnungen und sorge mit seinem Rahmenprogramm für gute Laune. Und natürlich gehe wieder ein Team der Stadt an den Start. Er könne alle Firmen, die bisher noch keine Mannschaft gestellt hätten, nur zur Teilnahme motivieren.

Weitere Unternehmen zu mobilisieren, das hat sich Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der veranstaltenden n plus sport GmbH, zum Ziel gesetzt. Schon bisher sei das Konzept voll aufgegangen und das Messegelände biete ideale Bedingungen. Zuletzt seien gut 3300 Läufer angetreten, angepeilt sei für die nächsten Jahre, die 4000er-Marke zu knacken, gibt Niedermeier die Devise vor. Neben den großen Betrieben, die teils mehr als 400 Mitarbeiter zum Laufen anspornen, hat er eine neue Zielgruppe im Blick: die Handwerksbetriebe. So lockt in diesem Jahr neben den Preisen in den Kategorien größtes Teams, Azubi-Superstars und Kreativpreis auch eine Handwerkswertung.

Originelle Kostüme gefragt

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, sich den Firmenlauf in den Terminkalender zu schreiben und Vorbereitungen zu treffen, beispielsweise die Werbetrommel für das Team zu rühren oder sich Gedanken über ein originelles Kostüm zu machen.

Seine Kollegen würden jedenfalls schon in den Startlöchern stehen und mit dem Training beginnen, erklärt Jochen Brugger, Head of Badeparadies Schwarzwald, das seit Jahren als Titelsponsor auftritt. Die Veranstaltung rege nicht nur den Austausch untereinander an, sondern biete auch eine Plattform, sich nach außen darzustellen und beispielsweise Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen.

Party steigt nach der sportlichen Betätigung

„Es macht einfach Spaß, zusammen einen tollen Abend zu erleben“, bringt Harald Rettenmaier, Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, seine Begeisterung auf den Punkt. Zum einen habe sich die AOK die Gesundheitsförderung durch Sport und Prävention auf die Fahnen geschrieben und da sei der Firmenlauf ideal, Freude an der Bewegung ganz ohne Zeitdruck zu wecken, zum anderen stehe das Miteinander im Mittelpunkt, ob Chef oder Auszubildender, alle könnten nach der sportliche Betätigung noch lange gemeinsam feiern.

Und „Laufend Gutes tun“, nennt Niedermeier einen weiteren Aspekt. Auch in diesem Jahr spende die Agentur für Event- und Sportmarketing je Teilnehmer einen Euro an regionale Vereine und Institutionen, gerade, um die Jugendarbeit zu fördern. Charity-Partner ist zudem erstmals die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Seit vielen Jahren baue die internationale Organisation eine Datenbank aus, um passenden Stammzellspenden für Patienten mit Blutkrebs zu finden und ihnen damit eine zweite Lebenschance zu schenken, erklärt Jessica Metz von der DKMS. Die Organisation wolle die Gelegenheit nutzen, Menschen zwischen 17 und 55 Jahren zur Registrierung zu gewinnen, im besten Fall den ein oder anderen auch anzuregen, selbst eine Registrierungsaktion im Verein oder in der Firma zu organisieren.

Schirmherr hofft auf gutes Wetter

Es gibt also viele Gründe, beim neunten Firmenlauf dabei zu sein. Jetzt müsse er als Schirmherr nur noch die Daumen drücken, dass das Wetter passt, freut sich Roth schon auf den ebenso sportlichen wie stimmungsvollen Feierabend.

Organisation

Anmeldung

Unternehmen können ihre Mitarbeiter unter www.firmenlauf-vs.de/anmeldung zum neunten Firmenlauf am Donnerstag, 2. Juli, anmelden. Die Gebühr beträgt 23 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldeschluss ist Montag, 15. Juni. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Dienstag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr im AOK-Gesundheitszentrum in der Klinikstraße 3 und am Tag des Firmenlaufs 15 bis 30 Minuten vor dem Start am Infopunkt auf dem Schwenninger Messegelände. Nachmeldungen sind online und vor Ort möglich. Zudem gibt es eine virtuelle Variante, so dass eine ortsunabhängige Teilnahme mit GPS-Tracking einer Fünf-Kilometer-Laufstrecke und Audio-Moderation per Virace-App möglich ist.

Ablauf

Ein Unterhaltungsprogramm und Musik locken ab 17 Uhr auf dem Messegelände. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gibt es zum ersten Mal drei Startblöcke: Die Teilnehmer gehen ab 18, 18.15 und 18.30 Uhr ohne Zeitnahme auf die fünf Kilometer lange, barirrearme Strecke durch Schwenningen und den angrenzenden Wald. Im Ziel sind die Finisher-Medaille und Getränke erhältlich. Im Anschluss steigt die After-Run-Party mit Siegerehrung und Musik der Band Project xXx.