Firmenlauf in VS: Auf Teams warten Spaß und Sport

Das Feierabend-Erlebnis geht am Donnerstag, 2. Juli, rund ums Schwenninger Messegelände in die neunte Runde. Im Mittelpunkt steht das Miteinander unter Kollegen.
Die Laufschuhe schnüren und gemeinsam mit Kollegen Sport zu treiben und Spaß zu haben, das heißt es beim Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen: Am Donnerstag, 2. Juli, geht das Laufereignis beim Schwenninger Messegelände in die neunte Runde. Und seit Beginn ist der Schwarzwälder Bote als Medienpartner mit von der Partie.