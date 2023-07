Exakt 1621 Teilnehmer – diese Zahl nannte der Veranstalter „N Plus Sport“ – sind bei der fünften Auflage des Lahrer Firmenlaufs am Seepark dabei gewesen. Einige der Teilnehmer hatten sich einen guten Rat zu Herzen genommen: Der Firmenlauf ist kein Wettbewerb. So ließen es viele Läufer irgendwann auf der fünf Kilometer langen Strecke mit den Kollegen locker angehen und verlangsamten das Tempo.

Hunderte Zuschauer feuerten die Läufer an

Das wird auch von Vorteil gewesen sein. Denn das Wetter meinte es nicht gut mit den Läufern. Zwar war der Himmel am Freitagmittag noch bedeckt und die Temperaturen damit – zumindest gefühlt – unter der 30-Grad-Marke. Doch kurz vor dem Start brach die Sonne durch die Wolken. Schlagartig stieg die Temperatur auf mehr als 30 Grad im Schatten an.

Los ging es neben der derzeitigen Baustelle im Seepark, wo während der Landesgartenschau das Festzelt stand. Bei der großen Anzahl von Besuchern und Teilnehmern war der Auftakt eine zähe Angelegenheit. Es galt zu warten und bestenfalls zu trippeln, bis der offizielle Startschuss um Punkt 18 Uhr gegeben wurde. Die Läufer umrundeten den derzeit trockengelegten See. Als „Bergwertung“ diente die Ortenaubrücke, die See- und Bürgerpark verbindet. Nach der Brücke folgte eine Runde durch den Bürgerpark, dann ging es parallel zum Autobahnzubringer und der Römerstraße Richtung Kleingartenpark und über die Vogesenstraße zurück zum Seepark. Die Zielstrecke begann am ehemaligen Haupteingang der Landesgartenschau. An der Strecke – vor allem im Seepark beim Haus am See und der Ortenaubrücke – gab es viele Zuschauer, die ihre Kollegen, Familienangehörige oder Freunde anfeuerten.

Nachdem die Läufer das Ziel erreicht hatten, gab es Essen und Trinken an verschiedenen Ständen, während die Band „Nightunes“ aus Freiburg für Unterhaltung sorgte.

Info – Auszeichnungen

Den Kreativpreis bekamen die Läufer der Firma Emuk. Sie waren als kostümierte Bienen an den Start gegangen. Die meisten Läufer stellte die Stadtverwaltung mit 101 Teilnehmern. Einen weiteren Pokal bekamen die zwölf Azubis von Schaeffler Technologies.