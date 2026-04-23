Firmenkauf in Schramberg: Glatthaar Gruppe übernimmt Beton-Fertigteil-Union

Das Unternehmen aus Waldmössingen stellt sich strategisch breiter auf und setzt verstärkt auf Wachstumspotenziale im Infrastrukturbereich.

Die Glatthaar Gruppe hat zum 1. April nahezu alle Gesellschafteranteile an der BFU Beton-Fertigteil-Union in Schramberg-Waldmössingen übernommen. Dies teilt das Unternehmen mit. Damit gewinne die Glatthaar Gruppe einen leistungsstarken und gut aufgestellten Produktionsstandort hinzu und betreibe insgesamt, einschließlich der Starwalls Produktion, nun bundesweit fünf Betonfertigteilwerke – neben Waldmössingen noch in Neuwied (Rheinland-Pfalz), Oranienbaum (Sachsen-Anhalt) und Günzburg (Bayern).

Betriebsgelände liegt in der Nachbarschaft Die BFU wurde 1997 als Mittelstandskooperation mit bis zu zehn Bauunternehmen aus der Region gegründet. Bis auf das Baugeschäft Haas Sulgen sind im Laufe der Jahre sämtliche Firmen als Gesellschafter ausgeschieden. Jetzt konnte Glatthaar die Anteile der Uhl-Gruppe und der Firma Rottweiler Transportbeton erwerben.

Mit der Übernahme stärkt die Glatthaar Gruppe laut Mitteilung ihr Netzwerk an Betonfertigteilwerken und macht sich unabhängiger von externen Herstellern. Die BFU beschäftigt rund 70 Mitarbeitende, sie hat auf einem 4,5 Hektar großen Betriebsgelände in direkter Nachbarschaft zu Glatthaar Keller und Glatthaar Starwalls drei Produktionshallen und eine Betonmischanlage. Hergestellt werden Hohlwände, Elementdecken, Massivwände, sämtliche Treppenformen sowie anspruchsvolle Sonderteile wie Stützen, Träger und Balkonplatten für Wohnungs-, Gewerbe- und öffentlichen Bau.

Anspruchsvolle Sonderteile

Strategisch verfolgt die Glatthaar Gruppe das Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette vom veredelten Rohstoff bis zum fertigen Rohbau in der eigenen Hand zu haben. „Wir sind überzeugt von der Zukunft des Betonfertigteils und gehen von einem künftigen Marktwachstum aus“, sagt Firmengründer Joachim Glatthaar.

Die BFU bringe ein breites Produktsortiment sowie umfangreiches Produktions-Know-how mit, insbesondere bei anspruchsvollen Sonderteilen. Der Markt im Wohnungsbau sei „aktuell überschaubar“, der Gewerbebau aber nahezu zum Erliegen gekommen. „Umso wichtiger ist es, jetzt die strategischen Weichen zu stellen und das Produktportfolio gezielt auf zukunftsfähige Wachstumsmärkte auszurichten“, unterstreicht Joachim Glatthaar.

Synergien nutzen

Rückenwind erwartet das Unternehmen insbesondere aus dem Infrastrukturbereich und dem von der Bundesregierung beschlossenen Investitionspaket in Höhe von 500 Milliarden Euro. „Wenn es uns gelingt, die BFU erfolgreich in die Glatthaar Gruppe zu integrieren und die Synergien konsequent zu nutzen, bestätigt sich unsere Strategie als richtig und zukunftsfähig“, betont Joachim Glatthaar.

Das Engagement im Bereich der industriellen Vorfertigung und der damit verbundene Unternehmenskauf unterstütze den Ansatz, die Glatthaar Gruppe insgesamt breiter aufzustellen und die Abhängigkeit vom Ein- und Zweifamilienhausbau weiter zu reduzieren. Das Investment sei damit ein wichtiger Baustein für die langfristige Zukunftssicherung des Unternehmens.

Fokussierung auf das Kerngeschäft

Im Zuge der Integration kann die BFU auf zentrale Dienste der Glatthaar Gruppe im kaufmännischen und technischen Bereich zurückgreifen und somit Synergieeffekte nutzen.

Die Uhl-Gruppe mit Sitz in Hausach, zu der auch die Firma Rottweiler Transportbeton gehört, fokussiert sich mit dem Verkauf der Anteile stärker auf ihr Kerngeschäft der Rohstoffveredelung. „Die bisherigen Gesellschafter werden der BFU als Geschäftspartner weiterhin wirtschaftlich verbunden bleiben, die Übernahme durch die Glatthaar Gruppe erfolgte auf der Basis vertrauensvoller Verhandlungen“, unterstreichen Meike Beck-Uhl, Geschäftsleitung Uhl Kies- und Baustoff GmbH, und Glatthaar-Geschäftsführer Reiner Heinzelmann. Die Kunden der BFU könnten sich auch künftig auf eine hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen und eine zuverlässige Lieferung verlassen.