Firmenkauf in Schramberg: Glatthaar Gruppe übernimmt Beton-Fertigteil-Union

Das Unternehmen aus Waldmössingen stellt sich strategisch breiter auf und setzt verstärkt auf Wachstumspotenziale im Infrastrukturbereich.
Die Glatthaar Gruppe hat zum 1. April nahezu alle Gesellschafteranteile an der BFU Beton-Fertigteil-Union in Schramberg-Waldmössingen übernommen. Dies teilt das Unternehmen mit. Damit gewinne die Glatthaar Gruppe einen leistungsstarken und gut aufgestellten Produktionsstandort hinzu und betreibe insgesamt, einschließlich der Starwalls Produktion, nun bundesweit fünf Betonfertigteilwerke – neben Waldmössingen noch in Neuwied (Rheinland-Pfalz), Oranienbaum (Sachsen-Anhalt) und Günzburg (Bayern).